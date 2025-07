KAKVA TRANSFER BOMBA! Milinković-Savić ima novi klub

Vanja Milinković-Savić biće novi fudbaler Napolija.

Kako je objavio Fabricio Romano, Torino je pristao na ponudu italijanskog šampiona, pa će se srpski čuvar mreže pridružiti timu.

Na dolasku Milinković-Savića insistirao je trener Antonio Konte i na kraju mu je ispunjena velika želja.

🚨🔵 Vanja Milinković-Savić to Napoli, here we go! Verbal agreement in place with Torino for Serbia goalkeeper to join Conte’s squad.



Milinković said yes to Napoli in June, fee worth €21m to Torino paid in four years. pic.twitter.com/qrjwG70fh3