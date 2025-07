ANA IVANOVIĆ IMALA PROBLEM SA SVEKROM I SVEKRVOM - DUGO JE O TOME ĆUTALA: Otkriveno u kakvim odnosima je Srpkinja bila sa Bastijanovim roditeljima

Proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović jednom prilikom je priznala da je imala problem sa Bastijanovim roditeljima.

Posle višemesečnih spekulacija u javnosti stigla je i zvanična potvrda da su Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger stavili tačku na brak koji je trajao devet godina.

Godinama unazad važili su za jedan od najskladnijih sportskih parova na planeti, pa je svet bio u šoku kada se pre par meseci pojavila vest da im je brak u ozbiljnoj krizi.



Ubrzo nakon toga isplivale su fotografije slavnog fudbalera u zagrljaju izazovne Bugarke Silve Kapitanove, što je bio jasan dokaz da je njegova ljubavna priča sa Anom završena.

Iako se uvek trudila da sačuva svoj privatni život od očiju javnosti, brojne pikanterije iz bračnog života slavne Srpkinje na kraju su isplivale na površinu.

Tako je u jeku priče o razvodu u žižu ponovo dospela jedna od retkih Aninih izjava o odnosu koji ima sa Bastijanovim roditeljima.

Bivša teniserka i nekadašnji nemački fudbaler u braku su bili od 2016. godine i porodični život su vešto skrivali od znatiželjnih medija. Samo se jednom dogodilo da se neko od njih dvoje požalio na nešto u tom odnosu. Naime, Ana je jednom prilikom izjavila da ima problem u komunikaciji sa Bastijanovim roditeljima.

Problem sa svekrom i sverkrvom bila je jezička barijera.

Ana i Bastijan govore perfektno engleski, a njen nemački nije bio sjajan...

- To mi predstavlja problem. Tek počinjem da razumem nemački, a onda mi oni dođu s bavarskim - otkrila je Ana Ivanović pre nekoliko godina.

Kako je ljubav počela?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

