JEZIV PRIZOR! NEZAPAMĆENI HOROR NA UNIVERZIJADI: Gimnastičar pao sa sprave na glavu i završio u komi (VIDEO)

Italijanski gimnastičar Lorenco Boničeli (23) pao je na glavu tokom vežbe na karikama na Letnjoj Univerzijadi u Esenu, zadobio teške povrede vrata i kičme, hitno je operisan i stavljen u indukovanu komu.

Incident se dogodio tokom treće rotacije, kada je Boničeli izgubio ravnotežu i pao pri izvođenju svoje vežbe.

Medicinski tim je odmah reagovao, izvršena je imobilizacija, a povređeni gimnastičar je prebačen u Univerzitetsku bolnicu u Esenu.

Prema saopštenju bolnice:

"Trenutno možemo potvrditi da je pacijent na intenzivnoj nezi. Njegov život nije ugrožen."

U bolnici je hitno operisan, a zbog ozbiljnosti povreda stavljen je u indukovanu komu. Lekari će pravu procenu njegovog zdravstvenog stanja moći da daju tek za oko deset dana.



Italijanska gimnastička federacija odmah je povukla čitav tim sa takmičenja:

