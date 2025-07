HOĆEMO I MI TU MAGIČNU 'DIJETU': Kako je Luka Dončić ovoliko smršao!? Košarkaš neprepoznatljiv! (VIDEO)

Neverovatna transformacija Luke Dončića

Luka Dončić nema više problema sa viškom kilograma, pošto je svoju liniju doveo do savršenstva i maksimalno spreman čeka predstojeći Evrobasket.

Njegovo telo se nalazi u savršenom stanju, a Dončić i tokom leta radi punom parom kako bi ostao u vrhu najboljih svetskih igrača.

Nije još mnogo ostalo do Evropskog prvenstva, Dončić će igrati za Sloveniju, a snimak sa jednog treninga je mnoge oduševio.

Pokazao je svoju novu liniju, bez obzira što je dominirao i sa viškom kilograma, a onda je i pogodio jednu trojku sa pola terena, bez ikakvih problema.

Pogledajte kako je to izgledalo:

He makes it look too easy 🔥



IG / gajcresnik pic.twitter.com/RkdThi2rrR