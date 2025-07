Mia Topić kadetska šampionka Evrope u boksu

Evropsko prvenstvo za kadete i kadetkinje koje se održava na Zlatiboru finalnog dana takmičenja za devojčice donelo je Srbiji pobedničko postolje. Zlatnom medaljom okitila se fantastična Mia Topić u kategoriji do 57kg savladavši Ruskinju Kristinu Čolopkovu 3:2.

Druga srpska bokserka koja se u finalu borila za najsjajnije odličje Anabela Todorović zaustavljena je u prekidom u prvoj rundi od Ruskinje Viktorije Perekotil i time osvojila naslov vicešampiona Evrope.

Šampionat Starog kontinenta (školarci uzrasta od 13 i 14 godina) koje se održava u sportskoj dvorani “Čajetina” reprezentacija Srbije kada su kadetkinje u pitanju završava sa jednom zlatnom, jednom srebrnom i jednom bronzanom medaljom.

Mia Topić učinila je da se Bože pravde čuje na pobedničkom postolju Evropskog prvenstva na Zlatiboru.

“Prvenstvo Evrope za kadete na Zlatiboru pokazalo je da Anđela Branković, Sara Ćirković i ostali naši velikani već sada boksa, imaju svoje naslednike. To su apsolutno i Mia Topić i Anabela Todorović i sve ostale devojke, ali i dečaci koji su predstavljali dostojno Srbiju na ovom prvenstvu Evrope. U finalu imamo i tri dečaka koji će verujem da se bore svim srcem za zlatne medalje i da se pridruže Miji Topić na najvećem podijumu na prvom postolju i da donesu Srbiji radost i zlatnu medalju” – rekao je selektor svih ženskih boks selekcija Srbije Mirko Ždralo.

Na redu su muška finala koja će biti održana u nedelju 27. jula 2025. sa početkom od 14:00 časova u hali “Čajetina”. Boje Srbije u finalu brane tri mlada asa:

Viktor Majstorović u kategoriji do 75kg će se boriti sa Azerbejdžancem Jusifom Aghakišijevim, u kategoriji do (54kg) Todor Lučić boriće se protiv predstavnika Jermenije Menua Ulikhanjana, u kategoriji do (70kg) Dragan Todorović za zlatnu medalju snage će odmeriti sa Azerbejdžancem Zirabdinom Rustamlijem.

Na Evropskom šampionatu učestvovalo je 20 reprezentacija sa 161 učesnikom, 44 u ženskoj konkurenciji, i 117 muškoj. Svi mečevi mogu da se gledaju u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight, uz slobodan ulaz za sve gledaoce na licu mesta.

Srbija je osvojila ukupno deset medalja na EUBC-e Evropskom prvenstvu u konkurenciji kadeta i kadetkinja, od toga sedam u konkureciji dečaka i tri u konkurenciji devojčica.

Srbiju je na kadetskom prvenstvu Starog kontinenta predstavljalo 18 takmičara i takmičarki, a selektori su Branislav Jovičić (kadeti) i Mirko Ždralo (kadetkinje). Za Srbiju su se borili Maksim Kovačević (40kg), David Simić (42kg), Amir Župić (44kg), Vuk Beletić (46kg), Petar Orlović (48kg), Ognjen Stanković (52kg), Todor Lučić (54kg), David Damjanović (57kg), Mihailo Jovanović (60kg), Miloš Tijanić (63), Andrija Skopljak (66kg), Dragan Todorović (70kg), Viktor Majstorović (75kg), Vukašin Dinić (80kg), Anja Puđa (46kg), Anabela Todorović (48kg), Jana Nataroš (51kg), Mia Topić (57kg).

Autor: Iva Besarabić