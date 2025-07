TUGA U SVETU FUDBALA! Preminuo čuveni as Premijer lige – davao golove kao od šale, karijeru mu uništila teška povreda

Vili Irvajn, čuveni centarfor, preminuo je u u trenutku kada je imao 82 godine.

Legendarni golgeter je zbog teške povrede završio karijeru kada je imao 29 godina, ali je uprkos tome ostavio veliki trag u najjačem rangu engleskog fudbala.

Severnoirac je za Barnli igrao na 148 utakmica, a na njima je 97 puta bio strelac.

Za reprezentaciju je igrao na 23 utakmice.

Nakon završetka fudbalske karijere je radio u vazduhoplovnoj industriji, ali je ostao blisko povezan sa Barnlijem i vodio je ture obilaska stadiona "Turf Mur".

We are devastated to hear of the passing of Burnley legend, Willie Irvine.



A remarkable goalscorer who was truly adored in our town.



Our thoughts are with his wife, Rita; his sons, Darren, Stephen and Jonathan and all of their families.



Rest in Peace, Willie.#twitterclarets pic.twitter.com/l1z6ulQzjp