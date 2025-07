NIŠTA OD SARADNJE! Nadal odjavio Zvereva, pa izjavom ŠOKIRAO teniski svet

Nedavno se pojavila informacija da bi Toni Nadal, mogao da postane novi trener Aleksandra Zvereva, ali od toga neće biti ništa, pošto je stric Rafaela Nadala odbio tu ponudu, prenose strani mediji.

Nemački "Bild" ističe da Toni ima mnogo obaveza u Rafinoj akademiji i da nije u mogućnosti da se maksimalno posveti slavnom Nemcu.

Zverev je doživeo šokantan poraz u prvom kolu Vimbldona od Artura Rinderneha, a Toni tvrdi da zna razlog neuspeha.

- On ima mentalni problem. Pogledajmo prošlu godinu i meč sa Karlosom Alkarasom na Rolan Garosu kada je dobio treći set i krenuo četvrti... To je bio momenat kada je saznao kakav je protiv Alkaras, sjajan igrač. U tom momentu je sva pažnja usmerena ka vama, a Zverev u prvom gemu četvrtog seta ima problema sa svojim timom, raspravlja se i za 10 minuta je bilo 4:0 ili 4:1 za Karlosa. To se dešava. Ne želim da pričam loše o Zverevu, cenim ga, samo to mora da se promeni. On kada menja, menja sve. Igrao je bolje ranije, pamtim mečeve sa Nadalom i Federerom. Ako hoće da pobeđuje i osvaja Grend slem titule, moraće da radi na psihi i svom mentalitetu. Može da pobeđuje, a to je sve mentalna stvar - objasnio je Toni Nadal.

Potom se osvrnuo na poraze.

- Zašto je gubio na Rolan Garosu? Zašto je u finalu Australijan opena protiv Sinera imao 40:0 i igrao bez hrabrosti. Nije to lako, ali mislim da može da pobeđuje. On je treći teniser na svetu. Moraće da radi naporno i to na onim delovima igre koji mu nisu jača strana - poručio je iskusni Španac.

