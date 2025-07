NEMANJA BLAGOJEVIĆ PONOVO SVETSKI ŠAMPION U MMA: Srbin nezaustavljivo do zlata u Al Ainu

Blagojević je u drugoj rundi finala uhvatio priliku i borbu završio tehnikom Von Flue choke, posle svega 47 sekundi.

Srpski reprezentativac Nemanja Blagojević još jednom je potvrdio da mu trenutno nema ravnog u amaterskom MMA-u, osvojivši zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u kategoriji do 97 kilograma, ubedljivo i dominantno, bez da je u bilo kom trenutku ostavio dilemu ko je najbolji borac planete u svom uzrastu.

Na šampionatu u Al Ainu Nemanja Blagojević je delovao gotovo nestvarno: tri protivnika, tri brze pobede, gotovo bez da je primio ozbiljan udarac. U grupnoj fazi najpre je eliminisao Gruzina Nikolozija Džamašvilija za svega 29 sekundi anaconda gušenjem, potom Stefana Kuna za 36 sekundi – istom tehnikom, s potpisom koji je već ucrtano njegovo oružje.

U finalu ga je čekao Ukrajinac Jurij Hunder, ali ni on nije uspeo da zaustavi srpsko čudo. Borba je ušla u drugu rundu, ali samo na kratko – posle taktički zrelo odrađene prve deonice, Blagojević je u nastavku uhvatio priliku i borbu završio tehnikom Von Flue choke, posle svega 47 sekundi. Bio je to potez šampiona, prepoznatljiv samo za one koji u borbi razmišljaju nekoliko poteza unapred.

Ovom titulom Nemanja je potvrdio status najperspektivnijeg srpskog borca mlađe generacije. Posle prošlogodišnjih zlata na Svetskom i Evropskom prvenstvu, kao i srebra s ovogodišnjeg kontinentalnog šampionata gde je do pobede Ukrajinca došlo nakon sporne sudijske odluke, Blagojević je još jednom pokazao da je mentalno i fizički u potpunosti sazreo i da je iznad konkurencije u svojoj kategoriji.

Posebnu težinu njegovom uspehu daje činjenica da je manje od mesec dana pre početka prvenstva došlo do promene pravila i uvođenja nove težinske kategorije do 97 kilograma, u koju je morao da pređe sa ranijih 120. Bez imalo drame i bez traženja izgovora, Nemanja je spustio kategoriju niže, prilagodio se i dokazao da je šampion u svakom smislu te reči.

Osim Blagojevića, zlatom se u Al Ainu okitila i mlada Vasilija Borovićanin, koja je trijumfovala u kategoriji do 67 kilograma, pa se Srbija s ovog šampionata vraća bogatija za dve titule najboljih na svetu. Time je zbir medalja koje je reprezentacija Srbije osvojila na evropskim i svetskim takmičenjima od 2022. godine porastao na 33, a samo u 2025. godini već smo stigli do 13 odličja, i to pre nego što je seniorska selekcija uopšte zakoračila na svetski šampionat koji nas u septembru očekuje u Gruziji.

Autor: Iva Besarabić