ISTORIJA ŽENSKOG FUDBALA JE ISPISANA: Evo koliko navijača je pratilo Evropsko prvenstvo u Švajcarskoj (FOTO)

Na upravo završenom Evropskom prvenstvu za fudbalerke u Švajcarskoj ispisana je nova stranica u istoriji ženskog sporta, oboren je rekord po broju prodatih ulaznica za kontinentalni šampionat.

Engleska reprezentacija je stigla do titule šampiona Evrope, savladavši Španiju posle boljeg izvođenja penala, a veličanstveno finale odigrano je pred punim tribinama stadiona "Sent Jakob" u Bazelu, kapaciteta 34.000 mesta.

I pre samog finala bilo je jasno da će šampionat oboriti rekord iz 2022. godine, kada je turnir održan u Engleskoj. Tada je ukupan broj gledalaca iznosio 574.875, dok je švajcarski turnir privukao čak 657.291 navijača, što jasno pokazuje koliko je interesovanje za ženski fudbal poraslo u poslednje dve godine.

Osim ukupnog broja posetilaca, oborena su još dva važna rekorda, po posećenosti mečeva četvrtfinala. Duel između Španije i domaće Švajcarske u Bernu gledalo je 29.734 ljudi, dok je meč između Francuske i Nemačke u Bazelu ispratilo 34.128 navijača, što je novi rekord za tu fazu takmičenja.

