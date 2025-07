ŠOKANTNO! NBA ZVEZDA UHAPŠENA – Pretio Jokiću i hteo tuču sa Nikolinom braćom!

Poznati NBA košarkaš Markus Moris uhapšen je prethodne noći na Floridi, pojavila se fotografija iz policijske stanice.

Američki košarkaš Markus Moris uhapšen je na Floridi zbog optužbi za finansijsku prevaru, prenosi "TMZ".

Moris je priveden u okrugu Bruard na Floridi, a iz policije još uvek nisu izdali zvanično saopštenje o hapšenju. Ipak, pojavila se fotografija košarkaša iz policijske stanice, koja potvrđuje vest o hapšenju.

Marcus Morris was taken into custody in Florida and is being held without bond on a felony out-of-state warrant for writing a bad check



