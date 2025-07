PREMINUO ČUVENI SPORTISTA: Poznati bokser je karijeru počeo u zatvoru, pa promenio ime i postao legenda

Dvajt Muhamed Kvavi je preminuo nakon petogodišnje borbe sa demencijom, a vest o smrti je objavila njegova sestra Vanda King.

Rođen je kao Dvajt Brekston 5. januara 1953. godine u Baltimoru, a odrastao je u Kamdenu.

Učestvovao je u bokserskom programu u državnom zatvoru Ravej dok je služio kaznu zbog oružane pljačke, a nakon što je izašao na slobodu 1978. godine je započeo profesionalnu karijeru.

Legendary two division World Champion Dwight Muhammad Qawi has passed today at the age of 72



Here is Qawi (then Dwight Braxton) stopping Matthew Saad Muhammad in Round 10 of 15 to win the WBC and Ring Magazine Light Heavyweight



RIP Champ🕊