SRBIJA MELJE! Pala Belgija sa 100+ poena – klinci u četvrtfinalu kao tornado!

Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina koje se igra u Beogradu.

U velikoj sali Beogradske arene "Orlići" su deklasirali selekciju Belgije rezultatom 106:36 i tako svima poslali poruku da će napasti najviši plasman.

Izabranici Saše Nikitovića su u svakom segmentu košarkaške igre dominirali ovog popodneva i na kraju više nego zasluženo slavili trijumf od 70 poena razlike.

Sledeći rival Srbije biće pobednik duela koji se igra od 21.00 između Italije i Austrije.

Šta reći o utakmici u kojoj je postojao samo jedan tim na parketu i koji je utakmicu otvorio serijom 18:0.

Dešavalo se to i ranije, da jedna ekipa uđe lošije u meč, pa se vrati, ali ne i ova Belgija koja nije bila ni blizu da bilo kako zapreti "Orlićima".

This HT score. 🫣



The hosts 🇷🇸 aint messing’ around!#U18EuroBasket pic.twitter.com/fmKszSZq3h