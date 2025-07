SVET BOKSA ZAVIJEN U CRNO! Preminuo velikan ovog sporta - trenirao je Holifilda, Tajsona i braću Kličko

Svet boksa ostao je bez jedne od svojih velikih figura, pošto je legendarni trener Tomi Bruks preminuo u 71. godini, nakon duge borbe s teškom bolešću.

Bruks je tokom decenija ostavio dubok trag u svetu profesionalnog boksa, radeći sa nekima od najvećih imena ovog sporta.

Bio je trener slavne braće Kličko, Vitalija i Vladimira, ali i Ivandera Holifilda, kome je pomagao u trenucima kada je dva puta uspeo da savlada Majka Tajsona.

Tommy Brooks, trainer to Mike Tyson and Evander Holyfield, dead at 71 https://t.co/gTNZdWLauR pic.twitter.com/sUVNkuHP5G