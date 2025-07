ŠMRKOVIMA PRALI KRV SA ULICE! Strašna tragedija na RELIJU, ima MRTVIH - Isplivali jezivi SNIMCI NESREĆE! (VIDEO)

Reli u Ekvadoru završen je tragedijom.

Tokom trke, vozač jednog od automobila pod brojem 50 izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u gomilu gledalaca. To se dogodilo na brzoj krivini, samo 300 metara pre cilja.

Lokalni mediji izveštavaju da su dve osobe poginule, muškarac i žena, a još 18, uključujući jedno dete od osam godina, je povređeno. Međutim, vozač i navigator su izbegli teške povrede.

Dečak je u veoma teškom stanju odvezen kolima Hitne pomoći u najbližu bolnicu. Nastradale su mu obe noge i kako pišu ekvadorski mediji, morao je da bude hitno operisan. Vozač i suvozač su napustili mesto nesreće nepovređeni, u pratnji policije.

Vatrogasci su šmrkovima morali da peru kolovoz, jer je na njemu bilo mnogo krvi, ali i ostataka delova od razbijenih automobila. Tek posle nekoliko časova, ta deonica puta je puštena u saobraćaj, a reli je prekinut.

Freak accident in Ecuador caught on camera.



A rally car lost control and slammed into a crowd during the Vuelta a la Republica race. Two people were killed, and nearly 20 others were injured. pic.twitter.com/Lszo0n8Znf