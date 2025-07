BOMBA U JUVENTUSU! Vlahović dobio zeleno svetlo za odlazak – ali samo uz MEGA PONUDU!

Fudbaler Juventusa Dušan Vlahović dobio je "dozvolu" da napusti Juventus.

Već nedeljama i mesecima traje saga oko budućnosti srpskog reprezentativca. A ukoliko na stolu bude ono što "Stara dama" želi, srpski napadač će napustiti tim.

- Dogovorili smo se s Dušanom da može otići ovog leta ako dobijemo dobru ponudu, Vlahović može otići samo uz dobru ponudu, a takvu još nismo dobili - rekao je direktor Juventusa Dejmijen Komoli.

