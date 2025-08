OVO JE DUŠAN TADIĆ KAKVOG NE POZNAJETE: Otišao od kuće kao dete, krvario za Srbiju, voleo Mijata, tukao razbojnike i svađao se sa selektorima!

Otkrivamo tajne velikana fudbala i budućeg pojačanja Crvene zvezde

Dušan Tadić i FK Crvena zvezda! Transfer još nije završen, ali bi trebalo da bude vrlo brzo.

Dušan Tadić je jedan od najboljih srpskih fudbalera u novijoj istoriji. Čovek koji je ostavio veliki trag u svakom klubu u kojem je igrao, a sem dresa matične Vojvodine proslavio se u Groningenu, Tventeu, Sautemptonu, Ajaksu i Fenerbahčeu.

Ukoliko potpiše ugovor sa Crvenom zvezdom Dušanu Tadiću će to biti sedmi klub u karijeri. Apsolutni je rekorder srpske fudbalske reprezentacije po broju utakmica, ukupno 111.

Dušan Tadić ima 36 godina, a od svoje 14. živi kao profesioalac. Jednostavno, tako je moralo da bude, jer je još kao dečak bio spreman na velika odricanja, za razliku od velikog broja svojih vršnjaka.

Kao klinac uništio 100 lopti

Dušan Tadić rođen 20. novembra 1988. u Bačkoj Topoli. Čim je prohodao, fudbalska lopta mu je bila omiljena igračka. Čim je malo ojačao, besomučno je šutirao loptu u zid ispred zgrade u kojoj je živeo s porodicom. Komšije će otkriti, da je mali Duća pocepao najmanje 100 fudbalskih lopti. Otac Petar bio je fudbaler i fudbalski sudija. I njegove rođene sestre su bile okrenute sportu, Dragana i Jelena i danas obožavaju košarku.

Supruga i troje dece

Ukoliko bude prešao u Crvenu zvezdu, to znači da je Dušan Tadić odlučio sa porodicom gde će svi zajedno živeti. Poslednjih meseci se lomi i pažljivo bira državu, grad i mesto stanovanja, jer mu je važno da njegova deca budu sigurna. Najveća podrška u životu mu je supruga Dragana, devojačko prezime Vukanac, sa kojom je u braku od 2013. godine. Ona se ne eksponira u javnosti, posvećena je mužu i porodici. Imaju troje dece, sinove Vasilija i Veljka, te ćerku Taru.

Bio je i Mađar

U proleće 2019. godine španski mediji spekulisali su da bi Dušan Tadić mogao da pređe u Barselonu. Španci su pisali masu vesti o srpskom fudbaleru, pa im se tako potkrala i jedna greška, koja je kod Tadića izazvala samo simpatije. U jeku hvalospeva o Dušanu Tadiću, jedan novinar španskog Asa napravio je kardinalnu grešku u tekstu pod nazivom „Sedam stvari koje niste znali o Dušanu Tadiću“.

"Tadić je iz malog naselja u Srbiji koje se zove Bačka Topola koje ima samo 33 hiljade stanovnika, od kojih su 58% Mađari, uključujući i roditelje fudbalera Ajaksa", napisao je španski novinar.

Vršnjaci po pivu, a on torbu, pa na trening

Dušan Tadić odrastao u malom mestu kakva je Bačka Topola. Kao jedini muški naslednik u porodici, od rođenja je imao svu pažnju oca, majke i sestara. Međutim, kada je izabrao da bude fudbaler, morao je i da preuzme odgovornost. Odricao se od mase stvari.

- Dok su moji vršnjaci, koji su znali s loptom, uporedo pili alkohol, ja sam se fokusirao na fudbal i školu. Počeo sam da treniram sa šest godina, jer je i otac bio dobar fudbaler. Sa 14 me je pozvala Vojvodina, bilo je to 2002. godine. Morao sam da se preselim sa sestrom u Novi Sad i tada sam naučio kako da stanem na noge - otkriće jednom Dušan Tadić.



Dušan Silni

Dušan Tadić dobio je nadimak Dušan Silni 12. novembra 2016. godine, tokom utakmice reprezentacija Srbije i Velsa. Bio je to mnogo važan meč za obe selekcije zbog plasmana na Mundijal u Rusiju. Reprezentativac Velsa Nil Tejlor divljački je udario Tadića i polomio mu nos, a Srbin je gotovo sat vremena proveo na terenu pljujući krv i dišući na usta. Bio je to gest kojim je kupio navijače Srbije za sva vremena. Srbija i Vels odigrali su nerešeno 1:1, a taj bod pokazao se kao ključan, jer su Orlovi otišli na SP u Rusiju.

- Bukvalno 10-15 dana nije mogla da mi stane krv. Doktor u Sautemptonu se čudio, jer sam ostao bez krvi. Rekao mi je 'Ne možeš da igraš fudbal, uopšte nemaš krvi'. Osećao sam se malaksalo, davali su mi krv, gvožđe. Celu utakmicu nisu mogli da zaustave krvarenje. Doktoru Mlađenoviću sam rekao da mi namesti nos - rekao je tada Tadić i dodao:

- Nastavio sam utakmicu, žargonski sam hteo da ubijem tog igrača. Bio je to levi bek, Tejlor, igrao je tada u Aston vili. Sledeću utakmicu sam samo razmišljao o tome kako ću da igram protiv njega, kako ću da ga uništim. Mislio sam da ću ga pojesti, njega, loptu, da ću da ga driblam, udaram, nosim na leđima, samo sam o tome razmišljao. I on nije došao. Iznervirao sam se toliko da ne mogu da opišem. Kad sam video da nije na spisku, mnogo mi je bilo krivo.

Partizan i Mijatov dres

Dušan Tadić uvek je za sebe govorio da je dete Vojvodine. Nikada nije želeo da se opredeli između Crvene zvezde i Partizana. Njegov otac Petar otkrio je jednom priliko da je on veliki partizanovac, a Dušanov ujak navijač Zvezde. I tako su njih dvojica odmalena vršili pritisak na Duću. Naizmenično su mu poklanjali dresove beogradskih večitih rivala. Otac Petar tvrdio je kasnije da je uspeo da dobije tu bitku, da mu je jedinac obožavao Predraga Mijatovića, čiju "devtetku" i danas čuva u svojoj kući. Na kraju, tata je izgubio rat jer je Duća rešio da se prikloni Vojvodini.

Obe ruke za Teodosića

Dušan Tadić često je govorio da pored fudbala obožava i mnoge druge sportove. Konkretno, najviše košarku. Tako se pre nekoliko godina izjasnio da uživa u košarci i da mu je omiljeni igrač Miloš Teodosić.

- Teodosić je, naravno, najbolji igrač - izjavio je Dušan Tadić.

Zidan kao uzor

Dušan Tadić igrao je tokom karijere sa velikim brojem igrača. Dok je bio dečak za njega je postojao samo jedan fudbaler - Zinedin Zidan. Priznao je jednom prilikom da se trudio da skida fore i finte čuvenog reprezentativca Francuske, da ga gleda na TV, a onda na fudbalu sa drugarima ispred zgrade oponaša sve ono što je radio. Tadić je govorio za Zidana da je fudbal doveo do perfekcije i da ga igra sa neverovatnom lakoćom.

Narodnjaci su zakon

Kao čovek iz naroda Dušan Tadić nikada nije krio da od muzike najviše preferira "narodnjake". Susretao se sa raznim kulturama tokom karijere, slušao svakave zvukove. Tako je jednom prilikom otkrio kako se "spasavao" od raznih melodija.

- Muka mi je bilo od onog hip-hopa koji su puštali, recimo, u svlačionici Sautemptona! Probiše mi glavu. Tada, lepo, uzmem slušalice, ne maltretiram druge, već pustim muziku za svoju dušu. Ali, ako me saigrači iznerviraju, odvrnem im Nina (Nino Rešić, bivši pevač) i omiljene pesme "Udahni duboko" i "Donesi divlje mirise" - govorio je Tadić.

Uvek na pobedu

Dušan Tadić za sebe kaže da je rođeni takmičar koji uvek igra na pobedu. Kako na fudbalu, tako i u ostalim sportovima, pa i životu. Iako je van terena prilično opušten, tokom utakmica itekako pokazuje emocije. Voli da pobeđuje, pa i rekreativno, kad igra basket i stoni tenis sa drugarima. Tako je i u kartama, i tu voli da bude najbolji.

Sukob sa Piksijem i Radovanom

Dušan Tadić nije konfliktna ličnost, ali nekoliko puta u karijeri dolazio je u sukobe sa trenerima. Najviše u reprezentaciji. Tako je bilo na početku, 2016. godine kada je ušao u svađu sa selektorom Radovanom Ćurčićem. Tada je Ćurčića, ali i Sava Miloševića i Tomislava Karadžića optužen da je lični interes stavljao ispred reprezentacije. Nešto slično desilo se i na EURO 2024 u Nemačkoj, kada je došao u konflikt sa selektorom Draganom Stojkovićem. Rekao je na konferenciji da zaslužuje da igra pre nekih igrača i da mu nije jasno zašto ga Piksi nije stavio u startnih 11. Neki su ga optužili za gordost i sujetu, neki stali uz njega. Posle toga Tadić je odlučio da više ne igra za reprezentaciju, makar dok je Stojković selektor.

Tuča sa lopovima

Dušan Tadić je dok je igrao za Ajaks bio meta razbojnika. Bilo je to 2022, kada je ozbiljno u tom sukobu povredio ruku. Jedna banda lopova iz Maroka nekoliko meseci je pikirala njegovu kuću u Amsterdamu. Na kraju su upali u Tadićev dom tokom noći, dok su on, supruga i deca bili na spavanju. Tada je Dušan odlučio da brani čast svoje porodice i doma, potukao se sa dvojicom razbojnika.

- Bio sam na večeri sa prijateljem, a oni su ispod mog automobila postavili uređaj za praćenje. Kada sam stigao kući, dvojica razbojnika su me napali. Bio sam u odelu i cipelama, ali sam bio brži od njih. Trčao sam 400 metara i nisu mogli da me stignu, ali su imali skuter. Uspeli su da me stignu i izbila je tuča. Kretao sam se levo i desno kako bih izbegavao konflikt, a uspeo sam i da zadam nekoliko udaraca vođi bande. Drugi me je uhvatio sa leđa za vrat, ali sam ga udario laktom. Uspeo sam ponovo da pobegnem i tada sam ih izgubio iz vidokruga - rekao je Tadić za holandske medije.

Autor: D.B.