'SINIŠA JE ČUO TE REČI, POSLEDNJI PUT UZEO VAZDUH, PA PREMINUO' Najbolnija ispovest Arijane Mihajlović: Disanje se promenilo, držala sam mu ruku...

Više od dve i po godine je prošlo od smrti Siniše Mihajlovića.

Legendarni srpski fudbaler i trener nije uspeo da pobedi u borbi protiv najtežeg rivala. Bio je hrabar do poslednjeg trenutka, a u tome mu je najviše pomogla porodica.

Supruga Arijana zajedno sa decom su davali Siniši snagu, a nakon smrti čuvaju sećanje na njega.

Arijana često ima emotivne objave na društvenim mrežama, a njena ispovest u kojoj je govorila o poslednjim danima Sinišinog života bila je posebno potresna.

"Doktori su mi rekli da su uradili sve što je u njihovoj moći i da spasa više nema. A ja sam se sa decom dogovorila da njemu to ne kažemo. Poslednjih mesec dana smo živeli znajući da može da umre svakog dana", prisećala se Arijana.

Tužno su izgledali ti dani, sati, minuti...

"Rekao mi je "Izvini što ne mogu da vidim kako nam deca odrastaju i stare". Želela sam da mu kažem mnoge stvari, ali morala sam da budem kamen i nisam mogla da dozvolim sebi da se srušim. Dva dana pre nego što je umro rekao mi je da me voli. Te četiri godine su bile razarajuće, imala sam šokove od onoga što sam viđala po bolnicama, videla sam i užas u Sinišinim očima. Još uvek pokušavam da se oporavim od tih trenutaka i čak i sada, noću, vraćaju mi se slike onoga što sam videla".

Usledio je bolni 16. decembar...

"Kada sam shvatila da mu se disanje promenilo i da je ostalo malo, pozvala sam decu. Svi smo ćutali oko njega. Držala sam ga za ruku, videla sam ga kako se muči sa otežanim disanjem. Rekla sam mu "Ja ću se starati o deci". Čim je čuo te reči, poslednji put je uzeo vazduh... Tek tada je preminuo. Do tada niko od nas nije plakao. Pokuljale su i suze. Nikada nisam dozvolila sebi da me Siniša vidi kako plačem. Bila sam njegova stena. Sada se i moja deca mnogo trude da sve to prevaziđu, nisu se zatvorila u sebe. Postaju jača, žele da pokažu svom ocu da i oni to mogu", zaključila je Arijana.



Suze nakon Arnautovićevog potpisa za Zvezdu

Marko Arnautović je nedavno postao veliko pojačanje Crvene zvezde, a od prvog dana nije krio da je odnos sa Sinišom Mihajlovićem i razgovori sa njim uticali na njegovu odluku.

Na konferenciji za medije na kojoj je zvanično predstavljen fudbaler je zaplakao na pitanje o Mihajloviću.

"To pitanje je vrlo teško. To nisi trebao da me pitaš, sada ne mogu uopšte da pričam. On mi je bio brat, otac... Rekao sam mu da ću jednog dana doći ovde. Samo smo pričali o Zvezdi, više o tome nego o Bolonji. Pričao sam i sa njegovom ženom i decom, svi su srećni. Plakao sam više ova dva dana nego u celom životu. Kada sam došao na stadion... ne mogu...".

Autor: D.B.