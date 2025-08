Novi potpis za Železničar: Parafirao Petar Barac

Jedan od glavnih ciljeva Fudbalskog kluba Železničar iz Pančeva jeste razvoj mladih talenata, njihovo usavršavanje i plasman kroz Super ligu Srbije, a potom i u najveće evropske klubove.

Vođen tom politikom, mladi ofanzivac Petar Barac (2005. godište) potpisao je ugovor sa Železničarom, odakle je odmah prosleđen na pozajmicu u FK Smederevo 1924.

Barać je prošlu sezonu igrao u superligaškom klubu FK Tekstilac iz Odžaka, a evo šta je rekao o svom fudbalskom putu:

– Moj fudbalski put je bio određen još od malih nogu, jer mi je strast prema fudbalu prenio otac, koji je i sam bio uspješan fudbaler. Uz njegovo mentorstvo, posvećenost i ljubav prema fudbalu, moj razvoj je tekao glatko.Razvijao sam se u omladinskim pogonima Gorice iz Zagreba, Vojvodine iz Novog Sada, TSC-a iz Bačke Topole, kao i Koma iz Podgorice. To me je dovelo do toga da obučem dres reprezentacije za sve mlađe kategorije. Prethodnu sezonu sam proveo u Tekstilcu iz Odžaka, gdje sam stekao značajno iskustvo. Jedan od trenutaka koji mi je obilježio sezonu jeste gol protiv Partizana. Svojim radom došao sam do prilike da postanem igrač Železničara iz Pančeva, čije boje ću s ponosom braniti – istakao je Barac.



Otkrio je i ko su mu uzori.

– Pored oca, uzor mi je i Edinson Kavani, čiji sam broj zadužio sada i na pozajmici u Smederevu. Smatram da će mi ova pozajmica biti korisna kako bih stekao neophodnu formu za superligaški fudbal. Cilj za ovu sezonu mi je da steknem što više nastupa za Železničar, kao i da mu svojim golovima pomognem da se plasira u Evropu – zaključak je mladog napadača, rođenog u Podgorici.

Petru želimo puno sreće i ispunjenje svih fudbalskih ciljeva!

