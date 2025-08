'NISAM ZNAO ŠTA DA RADIM' Luka Dončić otkrio kako je izgubio kilograme - sada je NEPREPOZNATLJIV

Luka Dončić, slovenački košarkaš, sklopio je trogodišnji ugovor sa Los Anđeles Lejkersima, a prema nezvaničnim podacima, ugovor je vredan čak 165 miliona dolara.

Marko Stajn, poznat kao jedan od najpouzdanijih NBA insajdera, objavio je da će Luka Dončić ostati u redovima Lejkersa, s tim da će imati opciju za treću godinu ugovora. Informaciju je kasnije potvrdio i Šams Čaranija, dodavši da je agent Bil Dafi takođe potvrdio detalje za ESPN. Ugovor predstavlja maksimalnu moguću ekstenziju.

Luka Dončić je upravo na potpisivanju svog novog ugovora objasnio i kako je smršao, pošto je jedan od glavnih tema poslednjih nedelja u SAD i Evropi njegov gubitak kilograma.

- Da, rekao bih da je to za mene bio neki novi početak. Očigledno, bio sam na dobrom putu i već sam radio na tome. Ali, nekako, bio je to svež početak. Imao sam malo više vremena da se fokusiram na košarku, da se bavim i drugim stvarima. Tako da bih rekao da je to bio svež početak za mene.

Rekao bih da mogu da pomognem pomalo u svemu. Očigledno, igram malo brže. Ne znam… samo pokušavam da pomognem timu, znate, što se tiče kondicije. Igrao sam mnogo minuta u drugim utakmicama, tako da mislim da će to biti najbolje za mene - rekao je Dončić.

Pojasnio je kako je krenuo u taj proces.

- Kao što sam rekao, prvi mesec uopšte nisam igrao košarku. Više smo bili fokusirani na druge stvari. Mislim da je to na neki način i pokrenulo sve – prvih pet dana je bilo baš teško bez košarke. Nisam znao šta da radim, ali posle je postalo lakše. Fizički, radili smo na dizanju tegova, balansu, takvim stvarima. A onda smo, posle mesec dana, počeli da igramo košarku. Mislim da imamo sjajan tim, da imamo sve što nam treba da se borimo za titulu - izjavio je Dončić.

