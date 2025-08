Potresna objava Dražena Mihajlovića na 30. godišnjicu "Oluje" U nedelju je obeleženo tačno tri decenije od zločinačke akcije "Oluja" u kojoj je sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine prognano više od 250.000 Srba.

Tim povodom Dražen Mihajlović, brat legendarnog Siniše Mihajlovića, podelio je na Instagramu čuvenu Mihinu fotografju probušenu metkom, koja je nekada stajala na zidu njihovog porodičnog doma u Borovu.

Iza ove uramljene slike krije priča koja ledi krv u žilama.

Jedan od najboljih prijatelja Siniše je pucao u njegovu fotografiju u njegovoj kući u Borovu, u Hrvatskoj, u mestu gde je rođen. Posle toga, porodica Siniše napušta kuću i beži u Beograd 1991. godine, baš kada je i 250.000 Srba proterano iz Hrvatske.

Mihajlović je rođen u Hrvatskoj, ali kada je izbio rat morao je da pobegne. Njegovu rodnu kuću je spalio njegov najbolji drug iz detinjstva, Stipe Majić. I to nije sve, on je pucao u Sinišinu sliku.

Siniša se pet godina kasnije prvi put našao oči u oči sa njim. U svojoj autobiografiji Mihajlović je opisao kako je izgledao susret njih dvojice u Zagrebu, kada je reprezentacija Jugoslavije igrala protiv Hrvatske.

Sinišin nekadašnji prijatelj, koga je smatrao bratom, molio je za oproštaj. I dobio ga je, jer je Miha pokazao i tada kakva je ljudska gromada, spremna da oprosti i najteže zločine.

- Pod mojim pritiskom, roditelji su spakovali najnužnije stvari i doselili se u Beograd. Priključio nam se i brat Dražen. Posle je do nas stigla vest da je naša kuća u Borovu minirana i da je neko ispalio metak u moju sliku na zidu. U tom groznom činu bilo je određene simbolike, poruka je bila više nego jasna. Ko je mogao da baci bombu na našu kuću? Ko je i zašto pucao u moju i Draženovu sliku? Ta pitanja su me proganjala dok napokon nisam saznao istinu. To je učinio Stipe, jedan od mojih najboljih drugova iz detinjstva, kojeg sam doživljavao kao brata. Videli smo se 2000. godine u Zagrebu. Došao je u hotel i pitao me da li sve znam. Priznao mi je da je zapalio kuću, ali i spasao moje roditelje. Oprostio sam mu.

U jednom intervjuu proslavljeni srpski fudbaler ispričao je šta se sve tu dešavalo i kako je Stipe ušao u njegovu kuću i pred roditeljima pucao u njegove slike.

- To je malo dublja priča, kuću mi je srušio moj najbolji prijatelj Hrvat. Družili smo se, išli zajedno na more, spavao sam kod njega. Kako je počeo taj rat, svi su znali da smo mi najbolji prijatelji. Ja sam tada igrao u Zvezdi. Došao je kod mene kući i rekao mojim roditeljima da treba da idu iz kuće. Oni ga nisu ozbiljno shvatili. Onda je došao drugi put sa još dvojicom i pucao je u moje slike, mama je imala fotke osvajanja Kupa šampiona, on je pucao u njih. Oni su tad videli da nema šale i pobegli su, on je posle toga srušio kuću.

