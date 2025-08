Pevačica Dua Lipa pohvalila se na Instagramu da je postala državljanka lažne države Kosovo, usledio brutalan komentar srpske odbojkašice.

Milica Tasić, poznata srpska odbojkašica i supruga čuvenog argentinskog košarkaša Luke Vildoze, žestoko je na Instagramu isprozivala čuvenu pevačicu Duu Lipu.

Kontroverzna pevačica albanskog porekla od predsednice privremenih institucija u Prištini, Vojse Osmani, dobila je zvanično tzv. "kosovsko državljanstvo", pa je rešila da se pohvali na društvenim mrežama.

Welcome back home, Dua!



Today, by presidential decree, I had the honor of granting the citizenship of the Republic of Kosovo to one of the most iconic cultural figures in our country’s history, @DUALIPA.



Dua and Kosovo have always been inseparable. From the world’s biggest… pic.twitter.com/aNlME6pocG