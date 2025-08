Sezonske, autogrami i druženje: Deca uveličala posebnu akciju Železničara

Pred utakmicu 3.kola Mozzartbet SLS igrači Železničara našli su se u nesvakidašnjoj ulozi, kao prodavci sezonski ulaznica svog kluba.

Pune prostorije FK Železnicar, orile su se dečijom grajom najmlađih simpatizera plavo-belih, bakama,dekama i roditeljima koju su doveli svoje mezimce, ali i starijih Željinih navijača koju su na vreme obezbedili svoje sezonske ulaznice. Pop, Cvele i Grga ( prim.aut Popović Zoran, Stefan Cvetković i Dario Grgić) potpisivali su autogram karte, davali intervjue,ali i pravili selfi za uspomenu. Članovi naše omladinske selekcije predvođeni trenerom Markom Andrejićem su odmah posle odigrane utakmice došli da se upoznaju sa svojim uzorima i za članove svoje porodice obezbede mesto na tribini.

Svoje utiske o značaju ovakve PR aktivacije izneli su i naši fudbaleri:

– Mnogo nam znači ova akcija, pogotovo što se tiče mlađih generacija. Drago nam je što i dalje vole sport i uživaju u njemu, pogotovo u ovo digitalno vreme. Zaista je bilo dosta mladih koji se bave fudbalom, košarkom i drugim sportovima. Došli su u velikom broju i hvala im na tome. Siguran sam da će doći i sutra na utakmicu i da će nas podržati, što nam daje dodatni motiv da pobedimo. Želimo da ih usrećimo, a naravno i sebe – izjavio je Zoran Popović.

Jasan je savet koji upućuje mlađima.

– Da vole to što rade i da shvate sport kao igru. Da uživaju u svakom trenutku, ma koliko god mislili da je teško. Naravno, da budu dobri drugari, da podržavaju jedni druge. Tada će sigurno napredovati kroz sport i možda će baš oni jednog dana biti ti od kojih će tražiti autograme i slikati se s njima. Treba da slušaju trenera i da budu vredni. To je generacija koja bi već trebalo da uđe u prvi tim, i siguran sam da tu ima dosta talentovanih momaka. Već sledeće godine neko od njih će sigurno biti priključen prvom timu i možda baš on bude taj faktor koji je potreban ovom klubu.

Pozvao je iskusni golman navijače da pruže podršku timu.

– Svako ko je bio sprečen ili možda nije bio dovoljno obavešten, trebalo bi da poseti naš sajt i informiše se o kupovini sezonskih ulaznica. One će im sigurno značiti na svakoj utakmici, pogotovo kada ne bude slobodnih ulaznica, jer će uvek imati prednost. Nadam se da će uskoro biti prodat veći deo ulaznica. Mi ćemo se potruditi da igramo što bolji fudbal kako bismo ih privukli i da, ako neko nije razmišljao o kupovini, promeni mišljenje zbog našeg odnosa i ponašanja na terenu – zaključio je Popović.

Dario Grgić ne krije sreću zbog druženja sa najmlađima.

– Mnogo nam znači, pogotovo kada je danas došlo toliko dece. Lep je osećaj kada znaš da je toj deci stalo do kluba i do nas. Nama to naravno znači na svakoj utakmici i nadam se da će navijača biti sve više. Ovo je jedna jako lepa stvar i za njih i za nas, jer smo proveli pola sata zajedno, delili autograme i sezonske karte. Ovo je bilo jedno lepo druženje i iskustvo za sve nas – istakao je Grgić.

Stefan Cvetković je naglasio da su navijači 12. igrač pančevačkog tima.

– Lepše je igrati kada je pun stadion. Nadam se da će ove sezone na svakoj utakmici kod kuće biti pun stadion. Ovim putem ih pozivam da dođu i kupe što više sezonskih ulaznica. Danas smo mi bili tu, a u narednim danima moći će da se informišu na našim društvenim mrežama o tome kako da kupe ulaznice – poruka je Cvetkovića.

Sezonske ulaznice možete kupiti i online preko sajta Ticketline.rs i u ponedeljak na blagajni SRC Mladost Pančevo u terminu od 17 časova do početka utakmice,koju plavo beli igraju sa ekipom Napretka iz Kruševca u ponedeljak 4.8.2025.godine.

Železničar je srce Pančeva i vi ste tu uz nas,da zajedno rastemo!