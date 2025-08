PANIKA NA ENFILDU! Stadion hitno EVAKUISAN - Oglasio se alarm, navijači morali napolje

Uoči duela Liverpula i Atletik Bilbao, Enfild je evakuisan!

Fudbaleri Liverpula pripremali su se za jednu od generalnih proba pred start sezone, koju će otvoriti narednog vikenda u Komjuniti šildu, gde će im rival biti Kristal Palsa.

Međutim, ispao je problem neposredno pred zakazani prijateljski meč protiv Atletik Bilbaa.

Na legendarnom Enfildu se oglasio alarm za evakuaciju navijača. Svi su odmah pohrlili ka izlazima, a nije poznato šta je izazvalo paljenje alarma za uzbunu i evakuaciju navijača.

Liverpool's Main Stand at Anfield evacuated minutes before match due to start https://t.co/uGe694UGjL