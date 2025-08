Zverev izbacio aktuelnog šampiona, pa potezom na kraju meča iznenadio sve na terenu

Nemački teniser Aleksander Zverev imao je odgovor za jednog provokatora sa tribina odmah nakon što je izborio plasman u polufinale turnira u Torontu.

Zverev, treći na ATP listi, savladao je aktuelnog šampiona Alekseja Popirina sa 6:7(8), 6:4, 6:3 u četvrtfinalu Mastersa u Kanadi, i to nakon što je izgubio prvi set. Samo nekoliko sekundi pošto je realizovao meč loptu, Zverev se okrenuo ka navijaču koji ga je provocirao tokom meča, podigao desnu ruku i počeo da maše – uz ironičan osmeh i poruku "doviđenja".

Bio je to jasan odgovor upućen onima koji su želeli da ga isprovociraju, ali Zverev je, umesto rečima, uzvratio pobedom i gestom.

– Morao sam sebi da kažem: čak iako sam izgubio prvi set, mislim da smo obojica igrali na visokom nivou. U taj-brejku sam napravio jednu ili dve greške, a na set loptu sam imao i peh sa mrežom. Ipak, osećao sam da ako nastavim da igram ovako, doći će moja šansa – i to se i dogodilo – rekao je Zverev posle meča.

First man in the Final Four 🙌@AlexZverev comes back from a set down to take out defending champ Popyrin 6-7 6-4 6-4 🔥#NBO25 pic.twitter.com/brO0XsZecH