Srbija prvi favorit Evrobasketa – ko su glavni konkurenti?

Ostalo je nešto više od 20 dana do Evropskog prvenstva u košarci, a zvanični sajt FIBA nam donosi drugi presek favorita turnira.

Razlog novog preseka je što su objavljeni preliminarni spiskovi većine reprezentacija.

Osim toga, prve prijateljske utakmice su već odigrane, što je dovelo i do prvih promena na listi.

Ali ne i na prvom mestu.

#1 Srbija (-)

Bogdan Bogdanović i Nikola Milutinov otvoreno su govorili o tome da žele da osvoje svoj prvi Evrobasket sa Srbijom.

U međuvremenu, Svetislav Pešić, mudri čovek kojeg svi toliko poštujemo, upozorio je da ne postavljamo nerealne ciljeve, jer "čak su i realni teško dostižni".

Dakle, dok navijači sanjaju da će završiti kao prvi 14. septembra, selektor je fokusiran na to da završi kao prvi u teškoj grupi, u kojoj su još dve ekipe u prvih pet na ovoj listi.

19 points, 4 rebonds en 14 minutes pour Alexandre Sarr 🤯 https://t.co/LwGEHR3PY2 pic.twitter.com/6D5K9Cw7pV — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) 05. август 2025.

#2 Nemačka (+1)

Ne bi imalo smisla da aktuelni šampion sveta nije prvi vrhu liste, a u odnosu na prethodni presek su napredovali do broja dva.

Dovoljno je bilo da vidimo kako se Franc Vagner i Denis Šruder nadmeću 1 na 1 na treningu — i odmah smo osetili onu "vrelinu Manile" kako se vraća.

Obratite pažnju na Davida Kramera, novog šutera Real Madrida, koji dolazi nakon sjajne sezone i u reprezentaciji i u ekipi Tenerifa.

#3 Francuska (-1)

Bez Vembenjame, bez Rudija Gobera, bez Evana Furnijea.

Za bilo koju drugu ekipu, gubitak tri takva superstara bio bi veliki udarac.

Za Francusku, to samo znači da će drugi igrači, poput Geršona Jabuselea, Nadira Hifija ili Isaije Kordinijea, imati više prostora za igru.

Možda im neigranje tih zvezda zapravo ide u prilog, jer će po prvi put posle dugo vremena moći da budu autsajderi.

A bolje je igrati bez pritiska nego pod ogromnim pritiskom, zar ne?

Zar ne?

#4 Turska (+5)

Najkontroverzniji tim FIBA Evrobasket 2025. Zašto?

Zato što se redakciji FIBA.com čuju potpuno suprotna mišljenja: od onih koji ih vide kao sigurnog polufinalistu, do onih koji ih ne bi stavili ni u Top 10.

Na papiru, izgledaju sjajno. Alperen Šengun to zna, i oseća da je vreme da "12 divova" ponove magiju iz 2001. i 2010.

"Već dugo nismo imali neki veliki uspeh. Nadam se da možemo postati snažan tim i ostvariti taj uspeh. Nadam se da mogu ponovo da pružim svojoj zemlji taj osećaj i emociju"

"Ko god bude imao najveću želju na FIBA EuroBasketu 2025 — taj će pobediti. Imamo veoma dobar tim. Ako svi budu fokusirani i zaigraju sa željom za pobedom, verujem da možemo ostvariti velike stvari. Verujem da možemo osvojiti medalju".

#5 Letonija (-)

Dakle, Grupa A je toliko jaka da su domaćini tek peti na rang-listi, a treći su po snazi u sopstvenoj grupi...

Prijateljske utakmice će pokazati da li mogu da se probiju skroz na vrh tabele, ili je peto mesto za njih bila pametna procena.

Jer, igraće protiv Italije (dva puta), Slovenije, Litvanije i Grčke.

Teški rivali. Ali su i oni "težak" tim.

#6 Grčka (-2)

U odnosu na olimpijsko leto, neće imati centra Jorgosa Papajanisa, ni Nika Kalatesa.

Dakle, po jedno mesto niže za svakog od njih dvojice — i eto Grčke na šestom mestu.

I dalje imaju Janisa Adetokumba, pa su naravno i dalje među kandidatima za osvajanje.

Ne zaboravite, prošlog leta su imali +10 protiv SAD u četvrtfinalu na OI.

Zaista su toliko jaki.

#7 Slovenija (-1)

Samo smo hteli da podelimo najbolje poteze Luke Dončića iz 2017.

Nema posebnog razloga.

U svakom slučaju, bez Džoša Niba i Vlatka Čančara, Slovenija pada jednu poziciju.

Ali znate da Luka može da osvoji ceo turnir i sam, pa ih nemojte potcenjivati.

#8 Španija (-1)

Branioci titule su pali na osmo mesto. Ekipa se promenila od osvajanja 2022.

Dobra vest: oba Ernangomesa su se vratila, a Vili je objasnio da nije on bio MVP tada — "La Familia je bila MVP".

I to je u suštini sve što treba reći.

Sistem, tim, porodica, kultura koju su izgradili — to donosi medalje.

Imena na dresovima nisu toliko bitna.

Španija će biti tu kad je najvažnije. Znate to. Znamo to. I oni to znaju.

#9 Litvanija (-1)

Bez Domantasa Sabonisa, bez Matasa Buzelisa — padaju jedno mesto.

Ali ostaje centar Jonas Valančunas, uz Tadasa Sedekerskisa, Rokasa Jokubaitisa i ostale.

To je osnova tima koji je pobedio SAD na Svetskom prvenstvu 2023.

Možda ih potcenjujemo ovim devetim mestom.

#10 Finska (-)

Teško je objasniti ovo, ali ako ste ikada bili oko njih, znate da osmesi nisu lažni, i da zaista uživaju zajedno.

Takođe, žele da dokažu da njihov plasman u četvrtfinale 2022. nije bio slučajnost.

Vodili su +15 protiv Španije tada, podsetimo.

Opasan tim. Pogotovo kod kuće.

Autor: Dalibor Stankov