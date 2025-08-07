ARNAUTOVIĆ 'ZAPALIO' INSTAGRAM POSLE POBEDE U POLJSKOJ: Poslao moćnu poruku navijačima Zvezde!

Fudbaler Crvene zvezde, Marko Arnautović, oglasio se na društvenim mrežama posle velikog trijmfa crveno-belih u Poznanju.

Zvezda je u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona savladala na gostovanju poljski Leh rezultatom 3:1 i tako stekla ogromnu prednost pred revanš u Beogradu.

Posle meča Arnautović se putem Instagrama zahvalio navijačima Zvezde na sjajnoj podršci u Poljskoj.

"Neverovatna podrška kao i uvek", napisao je Arnautović uz fotografiju Delija na tribinama i emotikone crvenog i belog srca.

Očekivano, njegova objava izazvala je oduševljenje među pristalicama crveno-belih.

Podsetimo, Arnautović nije imao značajniju ulogu na ovom meču, pošto je šansu dobio tek u 78. minutu. Ipak, za kratko vreme pokazao je da će biti ogromno pojačanje crveno-belih. Borio se kao lav, rvao za defanzivcima Leha, koji su se odbijali od njega u duelima. Nema sumnje da će u mečevima koji slede Marko imati daleko ozbiljniju ulogu i minutažu.

Podsetimo, revanš je na programu 12. avgusta od 21 sat na stadionu Rajko Mitić.

Autor: S.M.