PREMINULA LEGENDA CRVENE ZVEZDE: Bio je deo prve zlatne generacije i jedan od najboljih košarkaša u Jugoslaviji

Preminuo je Đorđe Andrijašević, legenda košarkaškog kluba Crvena zvezda.

Andrijašević je preminuo u sredu u trenutku kada je imao 94 godine.

Vest o njegovoj smrti je objavila Crvena zvezda.

"Đorđe Andrijašević je bio košarkaš prve zlatne Zvezdine generacije, a kasnije i trener sa kojim su crveno beli osvojili prvi kup Jugoslavije u svojoj istoriji 1971. godine

Rođen je 05.05.1931. godine u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Košarku je zavoleo i počeo je njom da se bavi kao i mnogi u tom vremenu na Malom Kalemegdanu i to u mlađim karegorijama pod trenerskom palicom Milana Muse Bjegojevića (koji je to vreme bio i košarkaš).

Sebi je košarkaški put „krčio“ postepeno, sa juniorima Crvene zvezde osvaja prvenstvo 1949. godine i to kao jedan od najboljih igrača.

Naredne godine 1950. ulazi u prvi tim Crvene zvezde i svoj debi imao je već 06.05.1950 godine u Zrenjaninu protiv Proletera dan nakon što je napunio 19 godina. Zvezda je slavila sa rezultatom 38-23. Igrao je na mestu beka, krasila ga je velika posvećenost košarci, odlična odbrana i veoma precizan šut sa distance.

U peridu 1950-1960 bio je jedan od najboljih košarkaša u Jugoslaviji, nakon Nebojše Popovića, Aleksandra Geca, Srđe Kalembera, i Dragana Godžića postao je peti kapiten Crvene zvezde. Igrajući za Crvenu zvezdu uporedo je studirao i završio Ekonomski fakulet u Beogradu. Nakon što je Zvezda osvojila svoju desetu uzastopnu titulu a Andrijašević šestu odlazi dve godine u Italiju gde nastavlja da igra košarku ali nastavlja školovanje upisuje i završava doktorat.

Nakon dve godine Andrijašević se vraća u svoju Crvenu zvezdu i vrlo brzo odlazi na odsluženje vojnog roka, a kada je Crvenoj zvezdi bilo najpotrebnije, Andrijašević je došao i pomogao da zadrži prvoligaški status 1960. godine. Svoju poslednju utakmicu u dresu Zvezde odigrao je 26.08.1961. godine u večitom derbiju protiv Partizana 78-83. Iako je Zvezda bila poražena Andrijašević bio jedan od najboljih aktera, na svom poslednje meču postigao 14 poena.

U dresu Zvezde odigrao je 111 utakmica i postigao 696 poena. Nastupao je i za reprezentaciju Jugoslavije 47 puta. Nastupao je Svetskom prvenstvu 1954. godine kao i na evropskim prvenstvima 1953. i 1955. godine. Nakon Crvene zvezde odlazi u Francusku gde postaje trener sa kojim osvaja dva kupa Francuske 1969. i 1970. godine.

Vraća se 1970. godine u Crvenu zvezdu nakon Milana Muse Bjegojevića kao trener,i 1970/71 osvoja prvi kup Jugoslavije u Ljubljani u istoriji kluba zajedno sa legendarnom generacijom igrača.

Debitovao je na klupi Crvene zvezde 13.10.1970. godine na kup utakmici u Valjevu protiv domaće ekipe Metalca. Crveno beli su slavili sa rezultatom 79-53. Poslednji meč na klupi Crvene zvezde je vodio na kraju te sezone u finalu Kupa Jugoslavije u Ljubljani protiv domaće ekipe Olimpije gde su crveno beli ostvarili istorijsku pobedu sa rezultatom 82-70 i tako osvojili svoj prvi kup u istoriji kluba!

Đorđe Andrijašević je na klupi Crvene zvezde vodio kao prvi trener 27 utakmica, zabeležio 20 pobeda i 7 poraza.

Posle Zvezde 1971. se vraća u Francusku gde je vodio Kaen u dva navrata i Olimpik Antib.

Preminuo je 06.08.2025 godine u 95.godini. iza sebe je ostavio suprugu, troje dece, šestoro unučadi i četvoro praunučadi...Bio je do poslednjeg dana veliki Zvezdaš i čovek koji je ostavio veliki trag u istoriji velikog kluba.

KK Crvena zvezda Meridianbet predsednik, UO, menadžment, svi zaposleni izražavaju ovim putem saučešće porodici Đorđa Andrijaševića koji je bio jedan od ljudi koji su na svaki mogući način pisali bogate stranice istorije Crvene zvezde.

Neka mu je večna slava i hvala", navedeno je u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

Autor: S.M.