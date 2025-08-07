Tuga u svetu košarke: Preminuo Nemanja Đurić, simbol zlatnih vremena jugoslovenskog sporta

Nekadašnji jugoslovenski košarkaški reprezentativac Nemanja Đurić preminuo je u 89. godini, saopštio je danas KSS.

Đurić je u karijeri igrao za Crvenu zvezdu, Radnički iz Beograda, Rejer iz Venecije, Oriolik iz Slavonskog Broda i sarajevski Železničar.

Za reprezentaciju Jugoslavije igrao je od 1958. do 1967. godine.

U tom periodu odigrao je 138 utakmica za nacionalni tim i postigao je 1.400 poena.

Učestvovao je na sedam Balkanijada, jednim Mediteranskim igrama, dva puta na Olimpijskim igrama, na dva svetska prvenstva i četiri evropska prvenstva.

Sa reprezentacijom Jugoslavije je na ovim takmičenjima ukupno osvojio 13 medalja - šest zlatnih, šest srebrnih i jednu bronzanu.

Đurić je samostalno trenirao Crvenu zvezdu, Oriolik, Železničar i Radnički.

