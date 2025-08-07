SUSPENDOVAN NENAD LALATOVIĆ: Srpski stručnjak napravio haos - disciplinska komisija odmah reagovala

Nenad Lalatović suspendovan je i neće voditi crnogorsku ekipu na jednom meču, odlučio je Fudbalski savez Crne Gore.

Nakon što su se oprostili od evropske scene, fudbaleri podgoričke Budućnosti uspešno su otvorili novu sezonu domaćeg prvenstva. Ipak, trijumf u gostima protiv Jezera (2:1) bio je daleko od rutinskog.

Trener "plavo-belih" Nenad Lalatović zaradio je crveni karton na samom startu sezone, a Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore reagovala je vrlo brzo i odlučno.

"Nenadu Lalatoviću, šefu stručnog štaba Budućnosti izriče se disciplinska mera zabrana obavljanja funkcija na jednoj utakmici zbog isključenja na utakmici 1. kola.

Budućnost je odgovorna za sprovođenje izrečene disciplinske mere zabrana obavljanja funkcija", navodi se u saopštenju Disciplinske komisije FSCG.

Autor: D.B.