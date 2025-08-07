AKTUELNO

AS CRVENE ZVEZDE PRED ODLASKOM! Engleski klub ga vodi odmah nakon Leha?!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Standardni levi bek Crvene zvezde Jung-Vu Seol nalazi se pred transferom u novi klub?


Fudbaler Crvene zvezdeJung-Vu Seol, prema pisanju medija iz Južne Koreje, mogao bi uskoro da napusti redove srpskog šampiona.


"Kim" prenosi da su u Poznanju, na prvom meču trećeg kola kvalfikacija za Ligu šampiona protiv Leha (1:3), bili predstavnici Šefild Junajteda.

"Oštrice" su navodno blizu odluke da dovedu 26-godišnjaka u svoje redove, te je gledanje igrača uživo na delu poslednja "prepreka" koju ovaj mora da prevaziđe kako bi se preselio u Čempionšip. Seol ima ugovor do 2027. godine, nakon što je u Ljutice Bogdana stigao u januaru prošle godine.


Autor: D.B.

