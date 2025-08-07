HRVATSKI KLUB OTPUSTIO SRBINA ZBOG ČETNIKA: Nedić dobio otkaz pred meč sa Dinamom u Zagrebu

Kako se navodi, Nedić je na Instagramu pratio profil naziva „Četnici 1941“, koji ima 12 objava i 45 pratilaca

Golman Vukovara 1991, 18-godišnji Srđan Nedić, otpušten je pošto je lajkovao objave vezane za Crvenu zvezdu i četnike na društvenoj mreži Instagram, saopštio je hrvatski klub.

U vezi sa tim slučajem klub se oglasio saopštenjem u kojem iz svoje perspektive objašnjava sitauciju.

"HNK Vukovar 1991 ovim putem želi da obavesti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrednostima i standardima našeg kluba, preduzeo odlučne mere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem. Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrednosti za koje se zalažemo. Izvinjavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vreme preduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira", stoji u saopštenju.

Kako se navodi, Nedić je na Instagramu pratio profil naziva „Četnici 1941“, koji ima 12 objava i 45 pratilaca.

U opisu profila stoji „Službena stranica rodoljublja“, „Rodoljublje i ljubav prema kralju i otadžbini. Kosovo Srbija“, ispisano ćirilicom.

Vukovar 1991 saopštio je odluku o otkazu neposredno pred meč protiv Dinama u Zagrebu, na Maksimiru, gde je Nedić trebalo da debituje u petak od 21 čas.

Nedić je rođen 27. decembra 2006. u Vukovaru i u petak je trebalo da igra prve seniorske minute u profesionalnoj karijeri. Stigao je u Vukovar iz Cibalije iz Vinkovaca 2023, a igrao je i za Vuteks Slogu iz svog rodnog grada.

