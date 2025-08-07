AKTUELNO

Fudbal

Pravda! Uhapšen navijač koji je razvio zastavu 'velike Albanije': Strašan skandal dobija epilog

Izvor: Informer, Foto: Tanjug AP/Ebrahim Noroozi ||

Na meču Škendije i Karabaga u Severnoj Makedoniji jedan državljanin Nemačke je razvio zastavu "velike Albanije" uz natpis "autohtono". Nekoliko dana kasnije, policija ga je uhapsila i protiv njega je pokrenut hitan krivični postupak.

Prema dostupnim informacijama, Policijska uprava u Skoplju je po hitnom postupku podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu protiv nemačkog državljanina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo širenja mržnje, netrpeljivosti ili razdora po osnovu nacionalne, rasne, verske ili druge diskriminatorne pripadnosti, u skladu sa članom 319. Krivičnog zakonika.


Dana 5. avgusta, uoči fudbalskog meča između Škendije i Karabaga na nacionalnoj areni "Todor Proeski" u Skoplju, on je isticanjem zastave takozvane "velike Albanije", uz natpis "autohtono", izazvao tenzije i podstakao etničke netrpeljivosti, šireći poruke mržnje i podele.

"Policijski službenici su ga lišili slobode dok je Osnovni krivični sud u Skoplju odmah doneo presudu kojom je okrivljeni proglašen krivim i osuđen na kaznu od dve godine zatvora uslovnu ;i odlučio da ga protera i zabrani mu ulazak u zemlju u narednih pet godina", piše u policijskom saopštenju.

Autor: D.B.

#Hapšenje

#Skandal

#Velika Albanija

#epilog

POVEZANE VESTI

Hronika

Švajcarac uhapšen u centru Beorgada, za jednom osobom se traga: Pokazivao simbol Velike Albanije

Svet

Skandal na meču kvalifikacija za Ligu šampiona! Navijači skandirali velikoj Albaniji

Ostali sportovi

SKANDAL! Navijač Crvene Zvezde brutalno PRETUČEN u Tuzli - Skinuli mu majicu, pa ga ŠUTIRALi dok je ležao na zemlji (FOTO)

Svet

AGENTI ISPALILI VIŠE HITACA NA MUŠKARCA KOJI JE KRENUO KA TRAMPU! Obrt u slučaju pucnjave u blizini bivšeg predsednika: Odveden na bezbedno mesto!

Hronika

Uhapšen nasilnik koji je bacio baklju u kafić na Vračaru, napadnut i vlasnik

Hronika

Uhapšen navijač Partizana posle drame u Rakovici: Kod njega nađeno i oružje