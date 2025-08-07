PARTIZANOVE BEBE ISTRČALE NA TEREN - GROBARI IM UPUTILI JASNU PORUKU: Ove reči su se orile Humskom!

Fudbaleri Partizana dočekuju škotski Hibernijan u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Crno-beli fudbaleri su istrčali na teren stadiona u Humskoj, a Grobari su ih dočekali povicima "Partizane napadaj".
Pobednik dvomeča Partizan - Hibernijan naći će se na korak od plasmana u grupnu fazu Lige konferencija. Na poslednjoj stepenici čeka ih poraženi iz dvomeča AEK Larnaka - Legija Varšava.
Partizan poslednje dve sezone nije igrao grupnu fazu u Evropi, pa bi učešće ove jeseni bilo više nego neophodno za tim iz Humske.
Autor: D.B.