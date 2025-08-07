AKTUELNO

Fudbal

SKANDAL VEKA U HUMSKOJ: Englez kojeg je Aleksandar Mitrović hteo da bije iz VAR sobe dosudio penal Škotima

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Jon Super ||

Ljubitelji fudbala u Srbiji ga pamte po tome što je zbog napada na njega suspendovan Aleksandar Mitrović

Fudbaleri Partizana poraženi su u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija od Hibernijana 2:0.

Škoti su u Beogradu slavili golovima kapitena Martina Bojla, a drugi gol su postigli u 70. minutu iz penala. I to više nego sumnjivog penala.


Sudija sa Malte Filip Faruđa je odmahnuo rukom posle duela Simića i Bouvija, ali je posle prvog prekida dobio poziv iz VAR sobe.

I tu dolazimo do skandala veka! U VAR sobi je za utakmicu ekipe iz Škotske delegiran Englez Kris Kavano. Kavano je poznati engleski sudija koji redovno deli pravdu na utakmicama Premijer lige, a ljubitelji fudbala u Srbiji ga pamte po tome što je zbog napada na njega suspendovan Aleksandar Mitrović.


Srpski centarfor je u martu 2023. godine, kao fudbaler Fulama, na utakmici protiv Mančester junajteda napao Kavanoa nakon što je sudija doneo odluku na štetu Fulama. Mitrović je je odgurnuo arbitra i uneo mu se u lice, a zbog toga je suspendovan na osam utakmica.

Kavano je u ovoj situaciji zloupotrebio VAR sistem pošto je prekršaj u kaznenom prostoru Partizana jedan od milion koji se dešavaju tokom utakmice, pogotovo na Ostrvu odakle dolazi Hibernijan.

Da situacija bude još simptomatičnija, sudija Faruđa se u trenutku duela nalazi na svega nekoliko metara od mesta. I odmahnuo je rukom da se igra nastavi.

Autor: D.B.

