OLGA PRESLIŠALA BRITANKU: Srpkinju čeka najlepši teniski meč

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Sinsinatiju pobedom nad Kejti Bulter iz Velike Britanije. Meč je završen u dva seta, 6:0, 7:5.

U prvom setu Danilovićeva je ostvarila tri brejka i nije izgubila nijedan gem. Drugi set bio je izjednačeniji i uzbudljiviji.

Bulter je povela sa 2:0, potom je srpska igračica izjednačila, a odlučujući preokret usledio je pri vođstvu Britanke od 5:3, kada je Danilović osvojila naredna četiri gema.

Na WTA listi Danilovićeva zauzima 40. mesto, a Bulter 43. U narednom kolu protivnica joj je još jedna britanska teniserka, Ema Radukanu, koja je bila slobodna u prvom kolu.

Meč je zakazan za subotu u 17 časova, a mnogi kažu da je ovo najlepši teniski meč.

Autor: Iva Besarabić