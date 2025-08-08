Na nogama srpski ring: Stigla prva BOKS REVIJA!

Srpski boks konačno ima svoj medijski ring!

Prvi broj specijalizovanog mesečnog magazina BOKS REVIJA ugledao je svetlost dana 8. avgusta 2025. godine.

Na 54 kolorne strane, sa tvrdim koricama, prepoznatljivim vizuelnim identitetom i svežim novinarskim pristupom, revija donosi ekskluzivne intervjue, reportaže, analize i priče koje boks sagledavaju iznutra - očima onih koji svakodnevno ulaze u ring.

Glavne zvezde prvog izdanja su šampionke Sara Ćirković i Anđela Branković, mladi as Pavle Popović, kao i prvi čovek IBA - Rus Umar Kremlev, u velikom intervjuu u kojem govori o ulozi Srbije u globalnoj bokserskoj slici.

Ipak, BOKS REVIJA ide dalje od sportskih rezultata. Ona mapira klubove, donosi priče iz svlačionica, seća se šampiona prošlosti (Marijan Beneš, Muhamed Ali), istražuje boks na filmu, predstavlja ring devojke, donosi zanimljivosti i osluškuje ritam boksa na društvenim mrežama.

„Boks nije samo sport - to je kultura, životni stil, škola karaktera. Ova revija je naš način da to pokažemo široj javnosti“, poručuju iz redakcije.

Šta sadrži prvi broj?

Intervjui sa Sarom, Anđelom i Kremlevom

Reportaže iz Tršića, Novog Pazara, Zvezdine sale

Priča o bokserskoj porodici Popović

Klubovi u fokusu: Konstantin, Sombor, Crvena zvezda

Rubrike: “Da li ste znali?”, “Gore mreže”, “Boks na filmu”

Kad izlazi i gde se nalazi?

BOKS REVIJA će izlaziti jednom mesečno, a drugo izdanje očekujemo u septembru 2025. Magazin se distribuira besplatno putem klubova, saveza i sportskih organizacija. PDF verzija biće dostupna i putem digitalnih kanala BSS.

Revija je rezultat posvećenosti i preduzetničkog duha Nenada Borovčanina, predsednika BSS, koji najavljuje još novih medijskih formata - jer boks to zaslužuje. Glavni medijski partner je Arena Fight.

Kao i svaki veliki šampion - BOKS REVIJA je stigla na vreme. I spremna je za svih 12 rundi godišnje.



Autor: Iva Besarabić