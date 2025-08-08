AKTUELNO

Odluka pala! Dušan Tadić potpisao – ovu platu NIJE mogao da odbije

Nakon višenedeljnih nagađanja i tišine koja je samo dolivala ulje na vatru – misterija je konačno rešena!

Dušan Tadić, jedan od najprepoznatljivijih fudbalskih majstora sa ovih prostora, potpisao je za Al Vahdu i time stavio tačku na sve spekulacije koje su kružile u javnosti.

Bivši kapiten reprezentacije Srbije i legenda Ajaksa, koji je u dresu Fenerbahčea prošle sezone beležio impresivne brojke – 13 golova i čak 18 asistencija na 53 utakmice, bio je bez kluba nakon što mu je istekao ugovor sa turskim velikanom.

I dok su mnogi očekivali povratak u Evropu – usledio je šok. Tadić je prihvatio ponudu kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde će braniti boje trećeplasirane ekipe prošle sezone.

Ne zaboravimo – ovaj 35-godišnji vezista je apsolutni rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Srbije sa čak 111 utakmica i 23 pogotka u dresu „orlova“. Karijeru je započeo u Vojvodini, a igrao je još za Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče.

Novi izazov je pred njim – a sve oči su sada uprte u UAE, gde će Tadić pokušati da još jednom dokaže da za njega „fudbalska starost“ ne postoji.

