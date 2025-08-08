Odluka pala! Dušan Tadić potpisao – ovu platu NIJE mogao da odbije

Nakon višenedeljnih nagađanja i tišine koja je samo dolivala ulje na vatru – misterija je konačno rešena!

Dušan Tadić, jedan od najprepoznatljivijih fudbalskih majstora sa ovih prostora, potpisao je za Al Vahdu i time stavio tačku na sve spekulacije koje su kružile u javnosti.

الوحدة يتعاقد مع المحترف دوسان تاديتش



تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع المحترف الصربي دوسان تاديتش؛ وذلك في إطار مساعي إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول.



ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن الأبطال، وأوضح النادي في بيانه بأن "دوسان تاديتش" يتمتع بقيمة… pic.twitter.com/jJzHMd5mjb — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) 08. август 2025.

Bivši kapiten reprezentacije Srbije i legenda Ajaksa, koji je u dresu Fenerbahčea prošle sezone beležio impresivne brojke – 13 golova i čak 18 asistencija na 53 utakmice, bio je bez kluba nakon što mu je istekao ugovor sa turskim velikanom.

I dok su mnogi očekivali povratak u Evropu – usledio je šok. Tadić je prihvatio ponudu kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, gde će braniti boje trećeplasirane ekipe prošle sezone.

Ne zaboravimo – ovaj 35-godišnji vezista je apsolutni rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Srbije sa čak 111 utakmica i 23 pogotka u dresu „orlova“. Karijeru je započeo u Vojvodini, a igrao je još za Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče.

Novi izazov je pred njim – a sve oči su sada uprte u UAE, gde će Tadić pokušati da još jednom dokaže da za njega „fudbalska starost“ ne postoji.

Autor: Dalibor Stankov