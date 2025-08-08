OSTOJA ZAGRMEO: Hoćemo ugovor sa Evroligom na 10 GODINA! – Partizan diže budžet za 35 odsto, kreće JURIŠ na F4

Partizan kreće u novu sezonu sa jasnim porukama – nema više skromnih ciljeva! Klub iz Humske već ima trogodišnju licencu za Evroligu, ali predsednik Ostoja Mijailović ne planira da se na tome zaustavi.

- Naš cilj je desetogodišnji ugovor sa Evroligom! Ne stidimo se velikih snova - poručio je Mijailović i dodao da su za tako nešto potrebna ozbiljna ulaganja.

A ulaganja su već tu – budžet je povećan za čak 35% u odnosu na prošlu sezonu! Trojica novih igrača - Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton - već su zadužili crno-beli dres, a još jedno ili dva pojačanja su na putu. Ujedno, nekoliko igrača napušta klub.

Mijailović ističe da se Partizan ne zadovoljava samo statusom učesnika:

- Ciljamo plej-of, ali i fajnal-for! Novac ne garantuje uspeh, ali bez njega ne možete ni da sanjate velike stvari - naglasio je Mijailović.

Sezona nije ni počela, a crno-beli već pucaju visoko!

Autor: Dalibor Stankov