UMALO TUČA NA TERENU! Dončić planuo, Bonga ga izazvao – pa usledila OSVETA TROJKOM!

Na prijateljskoj utakmici u Stožicama dogodila se prava arena drama između Luke Dončića i Isaka Bonge. Sve je počelo kada je Anderson krenuo u kontru, ali ga je Luka Ščuka zaustavio grubim prekršajem. Tada je Bonga skočio na Dončića i zapitao ga – zašto to radiš?

To je naljutilo Dončića, ali zapravo ga je dodatno zaintrigiralo. Nakon toga ga je iznenadio osmehom licem u lice, a vrlo brzo je usledio odgovor – trojka "pravo u lice", preko Bonga. Video s utakmice jasno prikazuje eskalaciju tenzija pre nego što je Dončić počeo da dominira u sledećem napadu.

Luka Doncic gets heated with Isaac Bonga after Bonga was taunting his teammate



Luka then proceeds to drill the triple in his face 😳



COLD 🥶



(via @LSH_lakeshow)

pic.twitter.com/mGV51EhA5M — NBA NATION 🏀 (@_HoopsNation) 08. август 2025.

Ova scena nije bila nasilna, već više izazovna i emotivna – pokazuje koliko su i prijateljski susreti ponekad nabijeni tenzijama, posebno kada su u igri velika imena poput Dončića i Bonga.



Autor: Dalibor Stankov