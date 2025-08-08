AKTUELNO

UMALO TUČA NA TERENU! Dončić planuo, Bonga ga izazvao – pa usledila OSVETA TROJKOM!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Mark J. Terrill ||

Na prijateljskoj utakmici u Stožicama dogodila se prava arena drama između Luke Dončića i Isaka Bonge. Sve je počelo kada je Anderson krenuo u kontru, ali ga je Luka Ščuka zaustavio grubim prekršajem. Tada je Bonga skočio na Dončića i zapitao ga – zašto to radiš?

To je naljutilo Dončića, ali zapravo ga je dodatno zaintrigiralo. Nakon toga ga je iznenadio osmehom licem u lice, a vrlo brzo je usledio odgovor – trojka "pravo u lice", preko Bonga. Video s utakmice jasno prikazuje eskalaciju tenzija pre nego što je Dončić počeo da dominira u sledećem napadu.

Ova scena nije bila nasilna, već više izazovna i emotivna – pokazuje koliko su i prijateljski susreti ponekad nabijeni tenzijama, posebno kada su u igri velika imena poput Dončića i Bonga.

Autor: Dalibor Stankov

