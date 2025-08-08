Oglasio se Tadić posle odlaska u Emirate: Evo šta je poručio (FOTO)

AKTUELNO

Srpski fudbaler Dušan Tadić (36) prvi put se oglasio nakon prelaska u Al Vahdu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Nekadašnji kapiten "orlova" danas je zvanično potpisao za klub iz Dubaija, s kojim je dogovorio jednogodišnju saradnju uz mogućnost da se ona produži za još 12 meseci. Tadić je u novom klubu zadužio desetku, a posle potpisivanja ugovora i oglasio se na društvenim mrežama.

Iskusni ofanzivac je na Instagram samo podelio fotografije u novom dresu, uz tagovanje novog kluba.

Tadić je protekle dve sezone proveo u Fenerbahčeu, a nakon što mu je istekao ugovor on je bio slobodan u izboru nove sredine. Popularni Dući u poslednjih mesec dana povezivan je sa brojnim klubovima, u trci je bila i Crvena zvezda, ali su na kraju odustali sa "Marakani".

Srpski fudbaler je u poslednje dve sezone u turskom klubu odigrao 109 utakmica u svim takmičenjima, postigao je 29 golova i 35 asistencija. On je karijeru započeo u Vojvodini, a potom je igrao za Groningen, Tvente, Sautempton i Ajaks, pre nego što je 2023. prešao u Fenerbahče.

U dresu "orlova" Tadić je upisao rekordnih 111 utakmica, a uz to postigao je 23 gola.

