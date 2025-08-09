AKTUELNO

HOROR SCENA NASRED TERENA! Fudbalera VATROMET pogodio u MEĐUNOŽJE: Sa teškim povredama genitalija završio u bolnici, traže se krivci (VIDEO)

Utakmica bolivijske lige između Strongesta i Bluminga završila je dramom kakvu fudbalski teren retko pamti.

Iako su domaći slavili sa 3:2, a heroj pobede bio strelac odlučujućeg gola Huan Godoj, slavlje se pretvorilo u pravi košmar.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, navijači su počeli da ispaljuju razne pirotehničke naprave koje lete poput raketa. U metežu i panici, jedan od projektila pogodio je upravo strelca pobedonosnog gola i to direktno u međunožje.

Godoj se odmah srušio na travu držeći se za intimnu zonu, dok su saigrači i lekari u šoku dotrčali da mu pomognu. Bolivijski mediji prenose da je zadobio opekotinu prvog stepena na butini, hematom u predelu testisa, kao i upalu testisa.

Klupska navijačka grupa UltraSur označena je kao odgovorna, ali oni tvrde da je vatromet bio deo proslave, a ne protesta protiv rukovodstva kluba. Ipak, uputili su javno izvinjenje:

"Nikada nam nije bila namera da povredimo bilo kog igrača ili člana stručnog štaba. Uvek želimo da bodrimo tim, ne da ikoga dovedemo u opasnost."

Iz kluba su poručili da se ovakav incident "nikada više neće ponoviti" i da se traga za osobama koje su ispalile kobni vatromet.

