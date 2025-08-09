'KREĆE JEDNA NOVA AVANTURA' Oglasio se Bastijan Švajnštajger nakon RAZVODA! Bivši muž Ane Ivanović sve iznenadio objavom - Izliv emocija koji NIKO nije očekivao (VIDEO)

Miler je napravio veliku promenu u životu i iz minhenskog giganta prelazi u redove Vankuvera i MLS ligu. Nakon što je ova vest dospela u javnost, Bastijan je poslao i posebnu poruku, a ovakav izliv emocija od Švajnija niko nije očekivao.

"Dragi Tomase, želim ti sve najlepše u tvojoj novoj avanturi u MLS. Da se zabaviš i postigneš puno golova, asistencija i ostaviš veliki uticaj. Uveren sam da ćeš sve to i ostvariti, a vi u MLS pripremite se za jednog specijalnog nomka koji vam dolazi".

Tomas Miler je poslednjih 17 godina igrao za Bajern iz Minhena i osvojio je, između ostalog, 13 titula u Bundesligi i dve Lige šampiona.

Ipak, ni ova Švajnštajgerova objava na društvenim mrežama nije prošla bez drame oko razvoda s Anom Ivanović. Pored komentara koji se tiču Milera, Bastijanov nalog je zatrpan komentarima podrške Ani, kao i mnogim kritikama na račun Nemca.

Podsetimo, pre nekoliko nedelja Ana i Bastijan su i zvanično stavili tačku na brak koji je trajao devet godina.

Ubrzo posle glasina o razvodu, nemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom na letovanju u Grčkoj.

"Proveo je nekoliko dana sa svojom novom devojkom u luksuznom hotelu "Amanzoe" u Kranidiju u Grčkoj. Par se opuštao na suncu u hotelskom klubu, na fotografijama se Silva K. vidi u oskudnom bikiniju bakarne boje, dok je Švajnštajger u jednostavnim crnim kupaćim gaćama. Njih dvoje se potpuno bez srama ljube na plaži, intimno se mazeći na ležaljci", napisao je portal Bunte.

Kako je počela ljubav Ane i Bastija?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Autor: Iva Besarabić