UŽASNE VESTI ZA PEPA GVARDIOLU: Najbolji fudbaler sveta se opet povredio, prognoze nisu sjajne

Menadžer fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je da se nada da će Rodri biti spreman da igra posle reprezentativne pauze sredinom septembra.

Osvajač Zlatne lopte 2024. godine, povredio se početkom jula na utakmici osmine finala Svetskog prventva protiv Al Hilala.

- Rodri se oporavlja, trenirao je bolje poslednjih nekoliko dana. Nadam se da će posle reprezentativne pauze biti zaista spreman. Videćemo koliko će minuta dobiti u predstojećim utakmicama, ali ono što je važno jeste da nema bolove jer ne želimo da se Rodri vrati povređen. Pokušaćemo to da izbegnemo, trenirao je poslednja dva treninga sa nama i to je dobro - rekao je Gvardiola, prenosi Bi-Bi-Si.

Španski fudbaler je prošle sezone bio odsutan osam meseci zbog povrede prednjih ukrštenih legamenata. Rodri se na teren vratio u maju, a potom je do nove povrede odigrao pet utakmica.

Mančester siti će 16. avgusta gostovati Vulverhemptonu u prvom kolu Premijer lige, a do kraja meseca igraće još protiv Totenhema i Brajtona.

Siti će, po završetku reprezentativne pauze, 14. septembra igrati gradski derbi protiv Mančester junajteda.

Autor: Iva Besarabić