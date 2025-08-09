NAVIJAČ UTRČAO NA TEREN, PA PESNICOM NASRNUO NA FUDBALERA! Opšti haos i skandal svetskih razmera: Snimak obišao planetu, evo kako se sve završilo (VIDEO)

Otvaranje sezone u engleskom Čempionšipu ostaće upamćeno po skandalu koji je obišao planetu.

Birmingem i Ipsvič odigrali su 1:1, ali je susret obeležila situacija iz poslednjeg minuta nadoknade, gde je jedan od navijača domaćeg tima uleteo u teren i pesnicom nasrnuo na fudbalera Ipsviča Tejlora.

Domaćin je poveo golom Džeja Stensfilda u 55. minutu, ali je u petom minutu sudijske nadoknade iz penala izjednačio Džordž Hirst, što je bio samo početak tenzija.

Hirst je provocirao domaće navijače tako što je prislonio uvo ka njima tokom radovanja, a kamera je uhvatila trenutak u kom govori "To je ono što ja radim". Njegov saigrač Konor Čaplin je šutnuo loptu ka tribinama i dobio žuti karton, a zvezda Birmingema, Kristof Klarer je reagovao i krenuo je haos.

Igrači su ušli u sukob, a jedan od navijača utrčao je sa tribine u teren i pokušao da reši situaciju udaranjem Tejlora koji se našao u gužvi, ali ga je promašio, a zatim ga je i obezbeđenje savladalo.

Pogledajte i sami kako je sve izgledalo...

Opening night of the season and this Birmingham fan just can’t help himself.#BIRIPS pic.twitter.com/a941Zlh6qN — NEP Daily Football Podcast (@northendpod) 08. август 2025.

Autor: Iva Besarabić