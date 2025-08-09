TRAGEDIJA! Preminuo fudbaler iz Lajkovca kog je udario grom

U Urgentnom centru u Beogradu preminuo je danas Dragiša Savković fudbaler Cera iz Petkovice kog je u nedelju, na utakmici Cer - Radnički u Klupcima udario grom, prenele su Novosti.

Odmah posle toga lekari lozničke Hitne pomoći su ga reanimirali, a posle zbrinjavanja u bolnici premešten je u Urgentni centar u Beogradu gde su se lekari danima borili za njegov život, ali njegovo srce nije izdržalo.

Podsetimo, tokom odigravanja utakmice između Cera i Radničkog oko pola sedam uveče odjedanput je sevnulo i puklo. Tada je u teren udario grom, prema rečima očevidaca, između dva povređena igrača.

Do njih je prvi dotrčao trener Radničkog Nenad Simić, inače, zdravstveni radnik koji je započeo reanimaciju gostujućeg fudbalera dok nije stigla Hitna pomoć koja je preuzela dalju brigu o povređenom. Oba fudbalera bila su odmah smeštena u loznički ZC gde im je ukazana lekarska pomoć, a teže povređeni bio je u koronarnoj jedinici.

- Usled udara groma povređene su dve muške osobe starosti oko 38 godina. Na licu mesta, na stadionu u Klupcima, ekipa Hitne pomoći Zdravstvenog centra Loznica zatekla je teško povređeno jedno lice i rađena je reanimacija. Povređeni je hospitalizovan u Koronarnoj jedinici. Druga osoba je lakše povredjena i prevezena u Hitnu sluzbu, gde se prati njegovo stanje. Poziv smo dobili u 18 i 40 - potvrdila je tada Dragana Mitrović, portparol ZC.

Autor: Iva Besarabić