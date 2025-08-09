RAFAEL NADAL POSTAO OTAC PO DRUGI PUT: Evo koje ime je dao sinu - Ima jaku simboliku

Rafael Nadal i Marija Ćiska Pereljo potvrdili su rođenje svog drugog deteta, pošto su u četvrtak 7. avgusta njih dvoje dobili sina. Porodica je napustila bolnicu oko podneva u subotu.

Mnogo manje pažnje je posvećeno Merinoj trudnoći ovog puta u odnosu na prvi put, pa čak i u španskim medijima. Zbog toga je ova vest tek u subotu i odjeknula u javnosti. Ono što je ovog puta najvažnije, trudnoća je prošla veoma glatko, bez ikakvih komplikacija.

Par je objavio da očekuje svoje drugo dete još u aprilu. Kako njih dvoje više vole da stvari drže što je moguće privatnijim, i tek je na poslednjim javnim događajima bilo je očigledno da je Marija Pereljo trudna.

Rafa i Marija nisu bili previše originalni kada je u pitanju odabir imena, pa je tako drugi sin nazvan Mikel, što je relativno često ime u Španiji. Naravno, postoji i razlog zbog čega je to tako... Otac Marije Pereljo se tako zvao i on je preminuo 2023.

Rafal Nadal je pre devetnaest godina započeo vezu sa njom, pošto su prvi put su viđeni u javnosti zajedno 2006. godine. Par se "uzeo" tokom 2019.

Njihovo prvo dete se po njemu zove Rafael Nadal mlađi i on je rođen u oktobru 2022. godine. Osvajač 22 Grend slem titule je odlučio da zasnuje porodicu na kraju teniske karijere.

Autor: Iva Besarabić