NIŠTA OD VLAHOVIĆA: Mančester junajted ima novog centarfora (FOTO)

Slovenački napadač Benjamin Šeško novi je član Mančester junajteda, potvrdio je klub iz Premijer lige. Transfer je vredan 76,5 miliona evra, uz mogućih dodatnih 8,5 miliona kroz bonuse.

Ugovor je potpisan na šest godina, do juna 2030, a dolazak 22-godišnjaka iz Lajpciga definitivno je ugasio priče o eventualnom transferu Dušana Vlahovića na Old Traford.

Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 — Manchester United (@ManUtd) 09. август 2025.

Slovenac se nakon potpisa oglasio:

- Istorija Mančester junajteda je veoma posebna, ali ono što me zaista uzbuđuje je budućnost… Od trenutka kada sam stigao, mogao sam da osetim pozitivnu energiju i porodičnu atmosferu koju je klub stvorio - izjavio je Šeško za zvanični sajt Junajteda.

Prošle sezone slovenački fudbaler je za Lajpcig postigao 21 gol i zabeležio šest asistencija na 45 utakmica u svim takmičenjima.

Prethodno je nastupao za Salcburg i njegov razvojni tim Lifering. Za reprezentaciju Slovenije odigrao je 41 meč i postigao 16 pogodaka.

Junajted je tokom leta u napadačku liniju uložio ukupno 226 miliona evra, angažujući pored Šeška i Mateusa Kunju, kao i Brajana Embeuma.

Autor: Iva Besarabić