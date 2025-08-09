Loznica, Zaječar i Leskovac, tri nova regionalna bokserska centra

Srpski boks je već osam godina na uzlaznoj putanji, a veliki rad, reformacija svih struktura ovog sporta u našem sistemu doneli su pravi procvat i time velike rezultate na međunarodnoj sceni što je uvek cilj i zadatak.

Zaključkom Vlade Republike Srbije bokserski sport dobio je tri nova regionalna trenažna centra koji će se nalazi u sklopu fudbalskih stadiona “Lagator” u Loznici, “Kraljevica” u Zaječaru i “Dubočica” u Leskovcu, što će omogućiti bolje uslove za treninge i dalji napredak plemenite veštine u našoj zemlji.

Bokserski savez Srbije ovim započinje realizaciju plana da svaki okrug u Srbiji dobije novu salu namenjenu isključivo za boks. U realizaciji ovog cilja gradska uprava Subotice već je opredelila trening salu za boks, koja će biti otvorena krajem avgusta 2025.

Pored tri nova regionalna centra, Zrenjanin i Novi Pazar su u postupku određivanja gradskih parcela, gde će se graditi bokserske sale. Takođe, Sombor je obezbedio zemljište i projekat za izgradnju bokserske sale za trening. U Beočinu sala je potpuno renovirana sredstvima Pokrajine i početkom septembra biće otvorena posle dužeg niza godina pauze.

Republički zavod za sport u Košutnjaku dodelio je Bokserskom savezu Srbije trening salu koja je nekada i bila bokserska, a koja će biti u trenažnoj upotrebi od 1. septembra.

“Naši bokseri svojim rezultatima nas obavezuju da im omogućimo bolje uslove za treninge, zato ćemo nastaviti u ostvarivanju svojih ciljeva”, istakao je Nenad Borovčanin, predsednik Bokserskog saveza Srbije.

Autor: Iva Besarabić