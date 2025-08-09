AKTUELNO

Nije uspeo da pobedi u najvažnijoj utakmici! Nakon smrti fudbalera kog je udario grom klub se oglasio POTRESNOM PORUKOM

Dragiša Savković (37), fudbaler Cera iz Petkovice, preminuo je u Urgentnom centru nakon što ga je u nedelju tokom utakmice pogodio grom.

Nesreća se dogodila oko 18 časova na stadionu Radničkog iz Klubaca kod Loznice, tokom prijateljskog meča između domaćina i Cera. U trenutku udara groma Savković se nalazio u centru terena, zadobio je teške povrede od kojih, nažalost, nije uspeo da se oporavi.

- Grom je udario tačno u centar. Kada sam se okrenuo, video sam desetak igrača kako leže na zemlji. Svi koji su bili okrenuti ka mestu udara pali su - opisao je Dragan Jerinić, sudija na tom meču.

Sada se oglasio klub i poslao emotivnu oproštajnu poruku.

- Sa velikom i bolom opraštamo se od našeg lava, našeg velikog borca i velikog čiveka Dragiše Gileta Savkovića, koji nažalost nije uspeo da pobedi u najvažnijoj utakmici.

Iskreno saučešće porodici i svim prijateljima našeg Gileta - stoji u poruci.

Autor: S.M.

