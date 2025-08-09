Tuga: Umro bivši predsednik Dinama

Bivši predsednik FK Dinama i RK Zagreba Miroslav Fajerbah, preminuo je u 87. godini života, saopštili su iz rukometnog kluba.

Fajerbah je ostavio neizbrisiv trag u rukometu, posebno tokom devedesetih godina kada je kao predsednik Zagreba predvodio klub do dve titule šampiona Evrope i osvajanja evropskog Superkupa.

Bio je najuspešniji predsednik u istoriji kluba, a njegov doprinos sportu prepoznat je i kroz ulogu u Hrvatskom rukometnom savezu i Hrvatskom olimpijskom odboru.

Pored rukometa, Fajerbah je bio aktivan i u fudbalu, bio je član uprave Dinama i obavljao funkciju potpredsednika kluba iz Maksimira.

Rukometni klub Zagreb oprostio se od Fajerbaha emotivnom porukom i izrazio najdublje saučešće njegovoj porodici.

"Svi članovi našeg rukometnog kolektiva porodici gospodina Miroslava Fajerbaha izražavaju najdublje saučešće. Neka mu je laka zemlja", stoji u objavi.

Autor: S.M.